محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس القضاء يعقد إجتماع برئاسة رئيس المجلس صنعاء - سبأ:

عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا له اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل .



وفي الإجتماع رحب أعضاء المجلس بالقاضي أحمد المتوكل .. مؤكدين ضرورة تقييم وضع السلطة القضائية والعمل على إصلاح كافة الجوانب القانونية والقضائية والمالية والإدارية.



وشدد المجلس على ضرورة تصحيح مسار العمل القضائي وتفعيل دوره القانوني في إرساء مبدأ العدالة وسيادة النظام والقانون.



وأشار إلى أهمية الوقوف الجاد والمسئول أمام التحديات الراهنة ومعرفة أماكن الخلل في المؤسسة القضائية وملامسة الواقع الميداني، لكي يحصل المواطن على حقه في العدالة بأقرب الطرق وأبسط الوسائل .



وشدد المجلس على أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تفعيل النصوص القانونية في محاربة الفاسدين ومحاكمة الخونة بحسب النظام والقانون.



ودعا المجلس إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل بلوغ الغاية التي ينشدها الجميع في إرساء معالم الدولة العادلة.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ