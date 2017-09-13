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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:27:04م
مجلس القضاء يعقد إجتماع برئاسة رئيس المجلس
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا له اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل .
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مجلس القضاء يعقد إجتماع برئاسة رئيس المجلس
[13/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا له اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل .

وفي الإجتماع رحب أعضاء المجلس بالقاضي أحمد المتوكل .. مؤكدين ضرورة تقييم وضع السلطة القضائية والعمل على إصلاح كافة الجوانب القانونية والقضائية والمالية والإدارية.

وشدد المجلس على ضرورة تصحيح مسار العمل القضائي وتفعيل دوره القانوني في إرساء مبدأ العدالة وسيادة النظام والقانون.

وأشار إلى أهمية الوقوف الجاد والمسئول أمام التحديات الراهنة ومعرفة أماكن الخلل في المؤسسة القضائية وملامسة الواقع الميداني، لكي يحصل المواطن على حقه في العدالة بأقرب الطرق وأبسط الوسائل .

وشدد المجلس على أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تفعيل النصوص القانونية في محاربة الفاسدين ومحاكمة الخونة بحسب النظام والقانون.

ودعا المجلس إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل بلوغ الغاية التي ينشدها الجميع في إرساء معالم الدولة العادلة.

سبأ
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