ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:27:04م
مجلس القضاء يعقد إجتماع برئاسة رئيس المجلس
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا له اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل .
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح مع انحسار الإعصار إيرما
ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي إلى مستوى قياسي عند الفتح اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع قوة الإعصار (إيرما) إلى عاصفة مدارية قبيل التدشين المرتقب لهاتف آيفون الجديد الذي تنتجه آبل.
وكيل وزارة الشباب يناقش أنشطة اتحاد كرة السلة للفترة القادمة
ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني اليوم مع رئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني واللجنة الفنية بالاتحاد، أنشطة اللعبة المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة.
آخر الأخبار:
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية
محافظ صعدة يدين استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1332 دولار للاوقية
مناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بالعاصمة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية
[13/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء العبيد أحمد العبيد.

جرى خلال اللقاء استعراض تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان المقدم إلى الدورة ألـ 36 لمجلس حقوق الإنسان.

وفي اللقاء ثمن وزير الخارجية ما جاء في التقرير من توصية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد أن ما جاء في التقرير من حقائق حول إنتهاكات وجرائم حرب قام بها العدوان السعودي وتحالفه والمرتزقة، لا تشكل نسبة 1 بالمائة من الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني .

وقال " إن عدوان التحالف السعودي، لم تقتصر جرائمه على العمليات العسكرية فقط والقصف الجوي المتواصل لأكثر من 900 يوم، بل إمتد إلى كافة مجالات الحياة الإقتصادية والمعيشية وفقدان المواطنين لأعمالهم ونزوح الملايين قسرا وترك منازلهم وتبدل حياتهم مما أربك الحياة الإجتماعية وسبب المآسي والمجاعة، ويتضح للعالم أجمع أن المملكة السعودية وتحالفها هو من أوجد في اليمن أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم ".

وطالب وزير الخارجية مجلس حقوق الإنسان بالإضطلاع بمسؤوليته الإنسانية والحقوقية تجاه الشعب اليمني والتعبير عن ذلك بأبسط أشكاله من خلال إعتماد مشروع القرار المقدم من هولندا الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة من جرائم الحرب ضد اليمن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس القضاء يعقد إجتماع برئاسة رئيس المجلس
محافظ صعدة يدين استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين
مناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بالعاصمة صنعاء
وزير الزراعة يتفقد سير أعمال الحملة الطارئة لمكافحة الجدمي بسنحان
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير العمل بهيئة مستشفى 26 سبتمبر 
وزارة حقوق الإنسان: كلمة السفير السعودي تهرب واضح من المساءلة القانونية
تدمير جرافتين وآلية عسكرية سعودية في جيزان
اختتام دورة تقديم الاستجابة الطارئة للناجيات من العنف بصنعاء
مؤسسة الاتصالات تنفي ما تم تداوله حول محاولة تهريب مبالغ ومشتقات نفطية
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة
العدوان السعودي على اليمن
وزارة حقوق الإنسان: كلمة السفير السعودي تهرب واضح من المساءلة القانونية
[13/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن في غارة لطيران العدوان على رازح بصعدة
[13/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظتي صعدة ومأرب بعدة غارات
[13/سبتمبر/2017]
قبائل صعفان تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by