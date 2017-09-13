محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء العبيد أحمد العبيد.



جرى خلال اللقاء استعراض تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان المقدم إلى الدورة ألـ 36 لمجلس حقوق الإنسان.



وفي اللقاء ثمن وزير الخارجية ما جاء في التقرير من توصية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان.



وأكد أن ما جاء في التقرير من حقائق حول إنتهاكات وجرائم حرب قام بها العدوان السعودي وتحالفه والمرتزقة، لا تشكل نسبة 1 بالمائة من الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني .



وقال " إن عدوان التحالف السعودي، لم تقتصر جرائمه على العمليات العسكرية فقط والقصف الجوي المتواصل لأكثر من 900 يوم، بل إمتد إلى كافة مجالات الحياة الإقتصادية والمعيشية وفقدان المواطنين لأعمالهم ونزوح الملايين قسرا وترك منازلهم وتبدل حياتهم مما أربك الحياة الإجتماعية وسبب المآسي والمجاعة، ويتضح للعالم أجمع أن المملكة السعودية وتحالفها هو من أوجد في اليمن أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم ".



وطالب وزير الخارجية مجلس حقوق الإنسان بالإضطلاع بمسؤوليته الإنسانية والحقوقية تجاه الشعب اليمني والتعبير عن ذلك بأبسط أشكاله من خلال إعتماد مشروع القرار المقدم من هولندا الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة من جرائم الحرب ضد اليمن.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ