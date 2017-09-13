رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الشباب يناقش أنشطة اتحاد كرة السلة للفترة القادمة صنعاء - سبأ:

ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني اليوم مع رئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني واللجنة الفنية بالاتحاد، أنشطة اللعبة المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة.



وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير عام الاتحادات وائل القرشي إلى الصعوبات التي تواجه إعادة تفعيل أنشطة كرة السلة والسبل الكفيلة لتجاوزها بما يسهم في إنجاح الفعاليات والأنشطة المستقبلية.



واتفق المجتمعون على تفعيل نشاط الاتحاد بعدما توقف خلال الفترة الماضية بسبب الأوضاع العصيبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار والمشاكل التي واجهها الاتحاد، على أن يتم رفع التصورات النهائية بأنشطة كرة السلة إلى قطاع الرياضة خلال اليومين القادمين.



وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة حرص الوزارة على تفعيل كافة اتحادات الألعاب الرياضية خصوصاً التي تحظى بقاعدة وشعبية واسعة .. مشدداً على ضرورة معالجة الاختلالات والمضي في الطريق السليم.



وأشار إلى أن الوزارة تدعم مختلف الأنشطة الرياضية بما في ذلك الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ستقام خلال الأيام القادمة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية .. مؤكداً أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه كافة الاتحادات ومساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها.



وحث الوكيل الحسني الاتحاد العام لكرة السلة ومنتسبي اللعبة على تجاوز الخلافات والإشكاليات السابقة والعمل بروح الفريق الواحد لإعادة تفعيل وتنشيط اللعبة باعتبارها من الألعاب المهمة والرئيسية في اليمن .. مشيراً إلى أهمية منح أبناء اللعبة الأولوية في العمل واستيعاب جميع منتسبيها بهدف الاستفادة من خبراتهم والوصول للنجاح المرجو.



واستعرض ما يمر به قطاع الرياضة من تغييرات تهدف إلى تفعيل العمل الرياضي سواء في الاتحادات أو الأندية.. مبيناً أن الوزارة تعطي أولوية لتفعيل النشاط الرياضي الداخلي، فيما تقتصر المشاركات الخارجية على البطولات والمحافل الضرورية نظراً للضائقة المالية التي تمر بها البلاد حالياً.



من جانبه أكد رئيس الاتحاد اليمني العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني أن مجلس الإدارة أعاد ترتيب أوضاع الاتحاد الداخلية وتشكيل لجانه العاملة بغية تفعيل أنشطة اللعبة خلال الفترة القادمة.. لافتاً إلى أن المشاكل التي مر بها الاتحاد خلال الفترة الماضية كانت سبباً رئيسياً وراء توقف أنشطة الاتحاد.



وأشار إلى أن اللجنة الفنية للاتحاد أقرت مجموعة أنشطة وفعاليات لتنفيذها خلال ماتبقى من الموسم الرياضي للعام الجاري .. مشيداً بالتعاون البنّاء من قيادة وزارة الشباب والرياضة وقطاع الرياضة بالوزارة بهدف إعادة تفعيل أنشطة كرة السلة في اليمن.



وأوضح الهمداني أن الاتحاد يعتمد بشكل كلي على كوادره في تنظيم مسابقاته وفعالياته في مختلف المحافظات التي ستشهد أنشطة خلال الفترة القادمة.



وكانت اللجنة الفنية للاتحاد العام لكرة السلة المشكلة مؤخراً بقرار مجلس إدارة الاتحاد، عقدت أول اجتماع لها اليوم بمركز تدريب وتأهيل القيادات الشبابية والرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة.



وفي الاجتماع أكد رئيس الاتحاد عبدالستار الهمداني أن مجلس الإدارة منح ثقته للجنة الفنية المشكلة من لجان المسابقات والحكام والمنتخبات والإعلام التابعة للاتحاد، وذلك من أجل إعداد خطط لتفعيل أنشطة كرة السلة في الوطن وتنفيذها.



وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يقف بقوة إلى جانب إنجاح مشاريع ومهام اللجنة الفنية في تسيير أنشطة اللعبة في مختلف المحافظات بهدف عودة كرة السلة إلى مسارها الطبيعي خلال المرحلة القادمة.



وأقرت اللجنة الفنية إقامة عدد من الأنشطة لتنفيذها خلال ما تبقى من الموسم الرياضي للعام الجاري 2017، تبدأ بدورة إنعاشية لحكام كرة السلة وإقامة بطولة إنعاشية مفتوحة للعبة بطريقة (3×3) في أمانة العاصمة.



كما أقرت إقامة بطولة تنشيطية لأندية الجمهورية بحيث تقام على تجمعين أحدهما في صنعاء ويضم أندية أمانة العاصمة، ومحافظات إب، تعز، والحديدة، والآخر في حضرموت ويضم أندية حضرموت الوادي والساحل وعدن، بالإضافة إلى إقرار مشاركة فريق أهلي صنعاء في بطولة الأندية العربية المقرر إقامتها في المغرب خلال نوفمبر القادم.



وأشاد الاجتماع بتعاون قيادة وزارة الشباب والرياضة وقطاع الرياضة في سبيل إنجاح الجهود الرامية لإعادة تنشيط وتفعيل كرة السلة في مختلف أرجاء اليمن.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ