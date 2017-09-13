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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:27:04م
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محافظ صعدة يدين استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين
[13/سبتمبر/2017]
صعدة - سبأ:
أدان محافظ صعدة محمد جابر عوض استمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب بما فيها محافظة صعده .

وقال المحافظ عوض لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/" بمناسبة مرور تسعمائة يوم من العدوان الغاشم على اليمن فإن محافظة صعدة كان لها النصيب الأكبر من صواريخ وقنابل طائرات العدوان الإجرامي ما خلف الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم أطفال ونساء ودمر وأهلك عشرات الآلاف من المنازل والمزارع والممتلكات" .

وأشار عوض إلى أن استمرار العدوان والحصار خلق وضعاً صعباً ومأساوياً في المحافظة خصوصاً المديريات الحدودية أدى إلى انتشار الأوبئة وتفشي الامراض المزمنة وظهور أمراض مستعصية ومجهولة .

وأعاب المحافظ بقاء الأمم المتحدة في حالة القلق الدائم، داعياً إلى خروجها من دوامة القلق إلى بيئة عملية يرى فيها الجميع مصداقية مواثيق وقرارات وتصريحات الأمم المتحدة رغم أنها قد فقدت مصداقيتها في كل العالم .

سبأ
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