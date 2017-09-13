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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:27:04م
مجلس القضاء يعقد إجتماع برئاسة رئيس المجلس
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا له اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل .
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح مع انحسار الإعصار إيرما
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وكيل وزارة الشباب يناقش أنشطة اتحاد كرة السلة للفترة القادمة
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1332 دولار للاوقية
[13/سبتمبر/2017]
لندن – سبأ :
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم التوترات المتعلقة في كوريا الشمالية في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكي غداً الخميس والتي ستعطي بعض المؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش 0.1 بالمائة إلى 1332.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس امس الثلاثاء 1322.15 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر .

كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 1336.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 17.91 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 985.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 948.50 دولار للأوقية.

سبأ
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