اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1332 دولار للاوقية لندن – سبأ :

إرتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم التوترات المتعلقة في كوريا الشمالية في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكي غداً الخميس والتي ستعطي بعض المؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش 0.1 بالمائة إلى 1332.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس امس الثلاثاء 1322.15 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر .



كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 1336.70 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 17.91 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 985.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 948.50 دولار للأوقية.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ