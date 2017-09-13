عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بـ "أشد الآلام" رداً على العقوبات الجديدة بيونغ يانغ – سبأ :

هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالتعرض لـ "أشد الآلام" التي لم تواجهها من قبل إثر فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.



واتهم مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة هان تاي سونغ الولايات المتحدة باختيار "المواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية".



وجاءت عقوبات الأمم المتحدة في محاولة للتأثير على واردات كوريا الشمالية من النفط الموجهة لبرامج تطوير الأسلحة.



وتفرض الإجراءات الجديدة قيوداً على واردات النفط، كما تفرض حظراً على صادرات المنسوجات.



وفُرضت العقوبات بعدما أجرت كوريا الشمالية سادس اختباراتها النووية وأكبرها، أوائل هذا الشهر.



وقال السفير الكوري الشمالي إنه "يرفض جملة وتفصيلاً" ما وصفه بـ "القرار غير الشرعي".



وأضاف ان "الخطوات الوشيكة التي ستتخذها جمهورية كوريا الديمقراطية ستجعل الولايات المتحدة تعاني أشد الآلام التي لم تتعرض لها من قبل في تاريخها".



وتابع "بدلاً من اتخاذ الخيار الصحيح بتحليل منطقي... اختار النظام في واشنطن أخيراً المواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية، مدفوعاً بحلمه في عرقلة تطوير القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية التي وصلت بالفعل إلى مرحلة الاكتمال".



وشمل النص الأصلي للقرار حظراً شاملاً على واردات النفط، وهو إجراء اعتبره محللون إنه قد يفضي إلى زعزعة النظام.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ