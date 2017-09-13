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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:46:43م
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غوتيريس يعرب عن أمله في التوصل إلى حل سياسي مقبول في سورية
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غوتيريس يعرب عن أمله في التوصل إلى حل سياسي مقبول في سورية
[13/سبتمبر/2017]
نيويورك – سبأ :
 أعرب الأمين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس اليوم عن امله في ان يسهم التقدم الذي تم انجازه فيما يتعلق بمكافحة الارهاب في سورية في خلق الظروف المؤاتية للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الاطراف المعنية.

وقال غوتيريس في مقابلة مع وكالة (نوفوستي) الروسية للانباء "نحن نرى تقدماً في الحرب على الارهاب وهو ما نعتقد أنه يشكل عاملاً مهماً للغاية.. وآمل أن تسهم هذه التطورات في خلق الظروف الملائمة للتوصل الى حل سياسي أكثر قبولاً بالنسبة للحكومة السورية والمعارضة".

وأشار الأمين العام إلى أن تحرير مدينة دير الزور السورية من إرهابيي تنظيم (داعش) يعد انجازاً مهماً جداً لكنه اعتبر أنه لن يتم القضاء على الارهابيين من خلال عملية عسكرية فقط.

وفي الاطار نفسه جدد غوتيريس ترحيبه باجتماعات استانة حول الأزمة في سورية وما تمخض عنها من انشاء لمناطق تخفيف توتر في البلاد .. معرباً عن أمله في وضع الآليات اللازمة لجعلها فعالة بشكل تام خلال اجتماع استانا غداً وبعد غد.

كما عبر غوتيريس عن الامل في تحقيق تقدم في المحادثات السورية المقبلة في جنيف.

سبأ
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