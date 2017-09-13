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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:46:43م
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وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير العمل بهيئة مستشفى 26 سبتمبر 
[13/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء يحيي محسن جمعان اليوم سير العمل بهيئة مستشفى 26 سبتمبر بمديرية بني مطر.

وطاف الوكيل جمعان ومعه مدير مكتب السياحة بالمحافظة ناصر صبر بكافة اقسام الهيئة.. مستمعا من مدير عام الهيئة الدكتور محمد الهادي إلى شرح حول مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأشاد الوكيل بجهود الكادر الطبي في تقديم الخدمات الاسعافية للمرضى .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على توفير الإحتياجات الطارئة لإستمرارية تقديم الخدمات الصحية.


إلى ذلك ناقش اجتماع بهيئة المستشفى اليوم برئاسة وكيل المحافظة الجوانب المتعلقة بتطوير مستوى الاداء . 

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام الهيئة الدكتور محمد الهادي والكادر الطبي الصعوبات التي تواجه سير العمل وفي مقدمتها نقص الكادر الأخصائي والسبل الكفيلة بتجاوزها بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى. 

واكد الوكيل جمعان الاستعداد لتسهيل كافة المعوقات عبر مكتب الصحة بالمحافظة او وزارة الصحة.. مؤكدا اهمية الاستغلال الامثل للأجهزة الطبية الحديثة الموجودة بالهيئة.

واشار الى الأهمية التي توليها قيادة المحافظة للقطاع الصحي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. مشدداً على مضاعفة الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات. 
سبأ
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