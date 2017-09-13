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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:46:43م
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  ثقافة
الجبهة الثقافية تُحيي ذكرى رحيل الشاعر الكبير عبدالله البردوني
[13/سبتمبر/2017] صنعاء – سبأ:

     نظمت الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان اليوم على رواق بيت الثقافة بصنعاء فعالية شعرية أحيت من خلالها الذكرى الـ18 لرحيل الشاعر الكبير عبدالله البردوني.

      وفي الفعالية التي حضرتها رئيسة الجبهة الدكتورة ابتسام المتوكل ونائب رئيس الجبهة محمد العابد القى عدد من الشعراء باقة من القصائد الاحتفائية والتذكرية بتجربة الشاعر الكبير عبد الله البردوني.

 وأبرزت القصائد بعض سمات الخصوصية الشعرية التي تمتع بها الشاعر الراحل وما تميزت به علاقته بالمجتمع وقضاياه وهمومه وتطلعاته.  

  حضر الفعالية عدد من القيادات الثقافية والمهتمين.
سبأ
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