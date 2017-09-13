ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:00:42م
تدمير جرافتين وآلية عسكرية سعودية في جيزان
دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جرافتين وآلية عسكرية سعودية في قطاع جيزان ومصرع طاقمها.
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح مع انحسار الإعصار إيرما
ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي إلى مستوى قياسي عند الفتح اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع قوة الإعصار (إيرما) إلى عاصفة مدارية قبيل التدشين المرتقب لهاتف آيفون الجديد الذي تنتجه آبل.
المبدع ميسي يقود برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس
قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس بتسجيله هدفين في بداية قوية للفريق القطالوني ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
وزارة حقوق الإنسان: كلمة السفير السعودي تهرب واضح من المساءلة القانونية
اختتام دورة تقديم الاستجابة الطارئة للناجيات من العنف بصنعاء
مؤسسة الاتصالات تنفي ما تم تداوله حول محاولة تهريب مبالغ ومشتقات نفطية
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام دورة تقديم الاستجابة الطارئة للناجيات من العنف بصنعاء
[13/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريب مدربين حول كيفيه تقديم الاستجابة الطارئة للناجيات من العنف القائم علي أساس النوع الاجتماعي، نظمها اتحاد نساء اليمن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 تلقى في الدورة التي استمرت أربعة أيام 19 مشاركا ومشاركة من الأطباء والأخصائيين النفسيين والممرضين من الحديدة والمكلا  وسيئون، مهارات في كيفية التعامل مع إشكال العنف ضد المرآة والأضرار الناتجة عنها ومفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي ومستويات العنف الموجه ضد المرأة.

 كما هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات في طرق التعامل مع الناجيات من العنف وكيفية مواجهة العنف وآلية التصدي له, وكذا طرق وآلية الرصد والتوثيق لتلك الحالات وكيفية التوعية المجتمعية.

وفي الاختتام أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن فتحة محمد عبد الله، حرص الاتحاد على نشر التوعية المجتمعية الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة وكيفية تقديم الاستجابة الطارئة للحالات التي تعرضت للممارسات الخاطئة ومفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الدورة تأتي ضمن مشروع مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الذي ينفذه الاتحاد..لافتة إلى أن إلى أن العنف يمثل أحد التحديات لما يترتب عليه من آثار سلبية على بنية المجتمع وأفراده خاصة النساء باعتبارهن أول ضحاياه. 

فيما أشاد المدرب الدكتور نبيل الحمادي واحدى المشاركات في الدورة، بجهود اتحاد نساء اليمن في تنفيذ برامج وأنشطة في مختلف المحافظات رغم استمرار العدوان والحصار وكذا دوره في مناصرة قضايا المرأة وإيجاد حلول لها.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة حقوق الإنسان: كلمة السفير السعودي تهرب واضح من المساءلة القانونية
تدمير جرافتين وآلية عسكرية سعودية في جيزان
مؤسسة الاتصالات تنفي ما تم تداوله حول محاولة تهريب مبالغ ومشتقات نفطية
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة
استشهاد مواطن في غارة لطيران العدوان على رازح بصعدة
طيران العدوان يستهدف محافظتي صعدة ومأرب بعدة غارات
عملية نوعية على مواقع الغزاة والمرتزقة بمديرية موزع في تعز
استهداف تجمعات للجنود السعوديين بنجران وجيزان
قبائل صعفان تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
مناقشة مستوى الأداء الأمني بمحافظة الجوف
العدوان السعودي على اليمن
وزارة حقوق الإنسان: كلمة السفير السعودي تهرب واضح من المساءلة القانونية
[13/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن في غارة لطيران العدوان على رازح بصعدة
[13/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظتي صعدة ومأرب بعدة غارات
[13/سبتمبر/2017]
قبائل صعفان تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by