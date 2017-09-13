اختتام دورة تقديم الاستجابة الطارئة للناجيات من العنف بصنعاء [13/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريب مدربين حول كيفيه تقديم الاستجابة الطارئة للناجيات من العنف القائم علي أساس النوع الاجتماعي، نظمها اتحاد نساء اليمن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



تلقى في الدورة التي استمرت أربعة أيام 19 مشاركا ومشاركة من الأطباء والأخصائيين النفسيين والممرضين من الحديدة والمكلا وسيئون، مهارات في كيفية التعامل مع إشكال العنف ضد المرآة والأضرار الناتجة عنها ومفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي ومستويات العنف الموجه ضد المرأة.



كما هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات في طرق التعامل مع الناجيات من العنف وكيفية مواجهة العنف وآلية التصدي له, وكذا طرق وآلية الرصد والتوثيق لتلك الحالات وكيفية التوعية المجتمعية.



وفي الاختتام أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن فتحة محمد عبد الله، حرص الاتحاد على نشر التوعية المجتمعية الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة وكيفية تقديم الاستجابة الطارئة للحالات التي تعرضت للممارسات الخاطئة ومفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي.



وأشارت إلى أن الدورة تأتي ضمن مشروع مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الذي ينفذه الاتحاد..لافتة إلى أن إلى أن العنف يمثل أحد التحديات لما يترتب عليه من آثار سلبية على بنية المجتمع وأفراده خاصة النساء باعتبارهن أول ضحاياه.



فيما أشاد المدرب الدكتور نبيل الحمادي واحدى المشاركات في الدورة، بجهود اتحاد نساء اليمن في تنفيذ برامج وأنشطة في مختلف المحافظات رغم استمرار العدوان والحصار وكذا دوره في مناصرة قضايا المرأة وإيجاد حلول لها.

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