مؤسسة الاتصالات تنفي ما تم تداوله حول محاولة تهريب مبالغ ومشتقات نفطية [13/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نفى مصدر مسئول في المؤسسة العامة للاتصالات ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي من شائعات بشأن محاولة تهريب مبالغ مالية ومشتقات نفطية من المؤسسة العامة للاتصالات.



واستغرب المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تداول مثل هذه الأخبار المضللة العارية عن الصحة.



وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية وعدم نشر مثل هذه الأخبار المضللة التي تستهدف الجبهة الداخلية التي يراهن عليها العدوان، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.



وأكد المصدر أن هذه الشائعات والأكاذيب تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للنيل من قطاع الاتصالات الوطني الرائد الذي استطاع خلال هذه الفترة العصيبة من العدوان الحفاظ على مقدراته وتقديم خدمات الاتصالات بجهود كبيرة من منتسبيه وكذا رفد خزينة الدولة بالإيرادات.

سبأ