محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة صنعاء - سبأ :



كبد أبطال الجيش واللجان الشعبية قوى العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعا للجنود السعوديين في موقعي المعنق والكرس في جيزان حققت إصابات مباشرة.



في نجران استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والياتهم في رقابة السديس، وتم إطلاق صلية صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة خلف الطلعة .



وأكد المصدر مصرع أربعة مرتزقة في كمين نوعي من قبل وحدة الهندسة في منطقة المعقل بمديرية ذباب في محافظة تعز،وتم تفجير آلية عسكرية لهم ومصرع من كان على متنها في تبة السيمن بالمديرية، فيما لقي القيادي المرتزق العقيد يسلم سعيد المقفعي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة المخا.



وحسب المصدر نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في منطقة الهاملي بمديرية موزع ومصرع وإصابة العشرات منهم ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات لأفراد ومعدات للمرتزقة غرب معسكر خالد بالمديرية.



وأشار المصدر إلى أنه تم إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرقي كهبوب بمحافظة لحج ،وتم إحراق مخزن أسلحة لهم خلف موقع السفينة بقذائف المدفعية ، فيما لقي المرتزق الملازم علي حسان الحبيشي مصرعه برصاص الجيش واللجان الشعبية بجبهة صرواح في مأرب .



وذكر المصدر أن سلاح المدفعية استهدف إحدى النقاط للمرتزقة في وادي هراب بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ،وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على مجمع الحزم ، فيما استهدفت قوة الإسناد الصاروخي تجمعات لأفراد وآليات المرتزقة في بوابة صلب بحريب نهم .

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ