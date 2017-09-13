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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:02:40م
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اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
[13/سبتمبر/2017]
رام الله – سبأ :

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة بهدف تنفيذ عمليات اعتقال حيث قام الشبان برشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما ادى الى اندلاع مواجهات اصيب على اثرها العديد من الاهالي بالاختناق.

من جهة اخرى اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال الاسرائيلي والياته العسكرية قرية الديوك التحتا شمال غرب مدينة اريحا صباح اليوم الاربعاء، وشرعت بهدم تسعة منازل.

وقال مجلس قروي الديوك في بيان ان جرافات الاحتلال توغلت في قرية الديوك تدعمها العشرات من الجيبات العسكرية والعشرات من جنود الاحتلال وشرعوا بهدم تسعة منازل بذريعة قربها من مناطق عسكرية اسرائيلية مغلقة.

سبأ
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