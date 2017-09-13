عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا تعلن إنقاذ 691 من مواطنيها من إعصار إيرما اوتاوا – سبأ:



أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم إنقاذ 691 كنديا من إعصار إيرما .



وقالت فريلاند للصحفيين أن العديد من هؤلاء الكنديين كانوا عالقين في مناطق سانت مارتن والتركس وكايكوتس التي عانت من أضرار كبيرة من الإعصار، مضيفة أن 53 أجنبيا آخرين من بينهم 40 أمريكيا إعتمدوا على شركات الطيران الكندية لمغادرة المنطقة .



من جانبه أكد وزير النقل الكندي مارك جارنيو أن الحكومة الكندية بذلت جهودا كبيرة لعودة أغلبية الكنديين الذين كانوا أكثر تضررا إلى البلاد، مضيفا لقد حشدنا سلسلة من الرحلات الجوية على الفور للتعامل مع الأوضاع الخطرة التي سببها الإعصار .



وأشار جارنيو إلى إرسال طائرة عسكرية كندية من طراز سي – 17 من أجل تقديم المساعدة الإنسانية .





سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ