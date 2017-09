Al-Koumim rencontre le président de la mission du Croix-Rouge [13/سبتمبر/2017]

SANA'A, 13 Sep. (SABA)-Le ministre de plan et de la coopération internationale, Abdul Aziah Al-Koumim, a rencontré le président de la mission du Croix-Rouge et la délégation, qui l'accompagne.



La rencontre a discuté de affaires de la coopération et de la coordination entre le gouvernement et le Croix-rouge.



Le ministre a salué les efforts faits par le Croix-Rouge dans le domaines de secours au Yémen, indiquant la continuité de tels efforts dans ces conditions exceptionnelles.



