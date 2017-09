Abdul Latif rencontre le chef adjoint de la délégation du CICR [13/سبتمبر/2017]





SANA'A, 13 Sep. (SABA)-La ministre des droits de l'homme, Alia Faisal Abdullatif, s'est entretenue avec le vice-président du CICR, Carlos Morazani.



Au cours de la renconre, le ministre des Droits de l'Homme a examiné le dossier des prisonniers yéménites qui ont été transférés des prisons de Marib et d'Aden en Arabie saoudite et empêchement aux Émirats arabes unis de la résolution du dossier des prisonniers à Genève adopté par la Croix-Rouge internationale, ainsi que les souffrances subies par les prisonniers de la torture dans les prisons de la Coalition aux gouvernorats du sud.



Elle a appelé Croix-Rouge à la formation d'équipes spéciales pour identifier les identités des corps, qui sont difficiles à identifier en raison de leurs caractéristiques brûlantes et peu claires, ainsi que de l'adoption de programmes de formation dans le domaine du droit international humanitaire.



AM



SABA