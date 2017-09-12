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12 قتيلا ضحايا الاعصار ايرما في فلوريدا
[13/سبتمبر/2017]
واشنطن – سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا اعصار ايرما في فلوريدا بامريكا الى 12 قتيلا على الاقل .

ووفق تصريحات للناطق باسم جهاز إدارة الحالات الطارئة في فلوريدا البرتو موسكوزو، فان "عدد الوفيات المؤكدة التي يمكن ان تنسب الى الاعصار ايرما ارتفع الى 12".

وتسبب الاعصار بأضرار جسيمة في ارخبيل كيز حيث دمرت 85 بالمئة من المساكن كليا او جزئيا.

وكان الإعصار قد ضرب أراضي فلوريدا صباح الاحد برياح بلغت سرعتها اكثر من 215 كلم في الساعة، فيما اعلن البيت الابيض الثلاثاء ان الرئيس ترمب سيتوجه الخميس الى فلوريدا لمعاينة الاضرار.


سبأ
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