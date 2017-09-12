عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خبراء اميركيون: التجربة النووية الكورية اقوى بـ 16 مرة من قنبلة هيروشيما واشنطن – سبأ :



أكد خبراء اميركيون،اليوم الاربعاء، ان التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية في الثالث من سبتمبر حررت طاقة قدرها 250 كيلوطن اي اكبر بـ 16 مرة من القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما.



وكانت بيونغ يانغ ذكرت ان الاختبار الذي جرى قبل عشرة ايام كان لقنبلة هيدروجينية صغيرة الى درجة تسمح بوضعها على صاروخ باليستي.



ودفعت هذه التجربة مجلس الامن الدولي الى فرض مجموعة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية.



وسجل المعهد الاميركي للجيولوجيا خلال التجربة حدوث زلزال قوته 6,3 درجات، لكن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة النرويجية لرصد الزلازل اكدتا ان قوة الزلزال بلغت 6,1 درجة.



ونتيجة لذلك، قال الموقع الالكتروني المتخصص "38 نورث" في جامعة جون هوبكينز في واشنطن انه اعاد النظر في تقديراته السابقة لقوة الزلزال، مشيرا الى "250 كيلوطن". وبذلك يكون التفجير اقوى ب16 مرة عن الطاقة التي حررتها القنبلة الاميركية التي قصفت بها هيروشيما وبلغت 15 كيلوطن عام 1945.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ