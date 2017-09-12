رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المبدع ميسي يقود برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس برشلونة – سبأ :



قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس بتسجيله هدفين في بداية قوية للفريق القطالوني ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الثلاثاء.



وتقدم ميسي بأول هدف قبل نهاية الشوط الأول بعدما تبادل الكرة مع لويس سواريز ليسدد الكرة بعيدا عن جيانلويجي بوفون متفوقا على الحارس الايطالي المخضرم لأول مرة.



وكان اللاعب الأرجنتيني عنصرا مهما في الهدف الثاني وأجبر دفاع يوفنتوس على إبعاد الكرة عن خط المرمى لتصل لايفان راكيتيتش الذي سدد في المرمى الخالي في الدقيقة 56 ليضيف بذلك لهدفه أمام يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال عام 2015.



لكن ميسي تمكن من إحراز هدفه الثاني والثالث لبرشلونة بعد أن تلقى تمريرة أندريس إنيستا ليفتح المزيد من الثغرات في دفاع يوفنتوس المستنزف قبل أن يسدد في مرمى بوفون محرزا سابع أهدافه في ثلاث مباريات.



وبدا يوفنتوس ظلا شاحبا للفريق الذي فاز على برشلونة 3-صفر في مجموع مباراتي الموسم الماضي ليبلغ النهائي وذلك في ظل افتقاده خمسة لاعبين أساسيين ومنهم المدافع القوي جيورجيو كيليني.



وتلقت شباك يوفنتوس سبعة أهداف في آخر مباراتين له في البطولة القارية على امتداد موسمين.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ