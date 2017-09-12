ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:43:39ص
الرئيس الصماد يعزي في وفاة عضو مركزية الحزب الإشتراكي يحيى طالع
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي يحيى حمود يحيى طالع.
الأمم المتحدة: فرار 370 ألفا من الروهينغا منذ نهاية أغسطس المنصرم
أعلنت الأمم المتحدة، عن ارتفاع أعداد لاجئي الروهينغا المسلمين الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة ليصل إلى 370 ألفا منذ نهاية أغسطس المنصرم، ما يفوق توقعاتها السابقة.
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح مع انحسار الإعصار إيرما
ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي إلى مستوى قياسي عند الفتح اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع قوة الإعصار (إيرما) إلى عاصفة مدارية قبيل التدشين المرتقب لهاتف آيفون الجديد الذي تنتجه آبل.
المبدع ميسي يقود برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس
قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس بتسجيله هدفين في بداية قوية للفريق القطالوني ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
12 قتيلا ضحايا الاعصار ايرما في فلوريدا
اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس
خبراء اميركيون: التجربة النووية الكورية اقوى بـ 16 مرة من قنبلة هيروشيما
سوريا تلغي شراء مليون طن من القمح الروسي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
المبدع ميسي يقود برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس
[13/سبتمبر/2017]
برشلونة – سبأ :

قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس بتسجيله هدفين في بداية قوية للفريق القطالوني ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الثلاثاء.

وتقدم ميسي بأول هدف قبل نهاية الشوط الأول بعدما تبادل الكرة مع لويس سواريز ليسدد الكرة بعيدا عن جيانلويجي بوفون متفوقا على الحارس الايطالي المخضرم لأول مرة.

وكان اللاعب الأرجنتيني عنصرا مهما في الهدف الثاني وأجبر دفاع يوفنتوس على إبعاد الكرة عن خط المرمى لتصل لايفان راكيتيتش الذي سدد في المرمى الخالي في الدقيقة 56 ليضيف بذلك لهدفه أمام يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال عام 2015.

لكن ميسي تمكن من إحراز هدفه الثاني والثالث لبرشلونة بعد أن تلقى تمريرة أندريس إنيستا ليفتح المزيد من الثغرات في دفاع يوفنتوس المستنزف قبل أن يسدد في مرمى بوفون محرزا سابع أهدافه في ثلاث مباريات.

وبدا يوفنتوس ظلا شاحبا للفريق الذي فاز على برشلونة 3-صفر في مجموع مباراتي الموسم الماضي ليبلغ النهائي وذلك في ظل افتقاده خمسة لاعبين أساسيين ومنهم المدافع القوي جيورجيو كيليني.

وتلقت شباك يوفنتوس سبعة أهداف في آخر مباراتين له في البطولة القارية على امتداد موسمين.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
لقاء تشاوري موسع بنادي وحدة صنعاء يجدد الثقة بالإدارة
المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة
كريستال بالاس يعلن الاستنغاء عن خدمات مدربه الجديد فرانك دي بور
إنطلاق دوري أبطال أوروبا بثماني مباريات أبرزها لقاء برشلونة ويوفنتوس
ثلاثية ميسي تعزز تصدر برشلونة للدوري الإسباني وريال يتعثر
مجلس إدارة وحدة صنعاء يناقش أنشطة النادي وتطوير مرافقه
فوز الإيطالي فيناتي بجائزة "سان مارينو" للدراجات النارية
فوز ريال سوسييداد على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 4-2 ببطولة أسبانيا لكرة القدم
إنترميلان يهزم سبال 2-0 محققاً فوزه الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم
الريال يتعادل مع ليفانتي في الدوري الاسباني لكرة القدم
العدوان السعودي على اليمن
قبائل صعفان تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
[11/سبتمبر/2017]
ناطق الصحة: النظام الصحي على وشك الانهيار بعد مرور 900 يوم على العدوان
[11/سبتمبر/2017]
مفوض حقوق الإنسان يؤكد الحاجة لتحقيق دولي في الحرب على اليمن
[11/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by