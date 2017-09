Lahjj: Brulure de dépôt d'armes appartenant aux mercenaires

LAHJJ, 13 Sep. (SABA)- Les heros de l'armee et des forces populaires ont fait échoué une tentative de mercenaires de l'agression et brulé un dépôt d'armes y appartenant au gouvernorat de Lahjj.



Une source militaire a indiquée à SABA, que les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouer une tentative d'infiltration des mercenaires à l'Est de Kahboub.



La source a ajouté que les héros de l'armée et des forces populaires ont réussi à faire bruler un dépôt des armes appartenant aux mercenaires derrière le site d'Al-Safinah.



