محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى الأداء الأمني بمحافظة الجوف الجوف - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي مستوى الأداء الأمني والإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في المحافظة.



وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة إلى السبل الكفيلة بالتغلب على التحديات القائمة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.



كما ناقش الإجتماع الاحتياجات والإمكانيات التي تتطلبها الأجهزة الأمنية والصعوبات التي تعترض سير العمل والحلول الممكنة لتحسين مستوى الأداء.



وأكد المحافظ الملاحي على ضرورة المتابعة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية فور تلقي أي بلاغات.. مشددا على أهمية اليقظة الأمنية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان.



وأشاد الملاحي بمستوى الأداء والانضباط والجاهزية الأمنية وكذا التعاون بين الأجهزة الأمنية لحل قضايا المواطنين.



فيما قدم نائب مدير أمن المحافظة حميد الرازحي تقرير حول الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية ومستوى ضبط الجريمة.



واستعرض التحديات التي تواجه القطاع الأمني والسبل الكفيلة بحلها بما يضمن تحسين مستوى الأداء الأمني ومحاربة الجريمة.



حضر الإجتماع قائد محور سفيان قائد اللواء 29 العميد جميل زرعة وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

سبـأ [12/سبتمبر/2017]سبـأ