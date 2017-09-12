رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري موسع بنادي وحدة صنعاء يجدد الثقة بالإدارة صنعاء - سبأ :





ناقش لقاء تشاوري موسع لمؤسسي وقدامى نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي وعدد من أعضاء جمعيته العمومية، اليوم، عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة النادي.



وتطرق اللقاء إلى جهود مجلس إدارة النادي في إحداث قفزة نوعية في بنيته التحتية بالإضافة إلى مختلف أنشطته خلال الفترة الماضية وما أنجزه النادي من منشآت ومرافق من خلال دعم وزارة الشباب وأمانة العاصمة.



وثمن اللقاء جهود رئيس النادي أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان في إيجاد بنية تحتية متقدمة للنادي وفتح باب الانتساب للشباب والرياضيين في مختلف الألعاب حتى اصبح النادي نموذجا متميزاً، بالإضافة إلى تكفله بتمويل العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية بالنادي.



وجدد المشاركون باللقاء الثقة بمجلس إدارة النادي، مؤكدين دعم جهوده وأعماله في سبيل استمرارية العمل الرياضي المؤسسي وتحقيق الإنجازات لمنتسبيه.



وفي اللقاء أكد رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان سعيه لأن يكون دائما عند مستوى ثقة الجميع به وبإدارته لمواصلة العمل الدؤوب والمتميز.. لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات كبيرة يفخر بها كل أعضاء ومحبي ومنتسبي النادي والرياضة اليمنية.



بدوره أشار نائب رئيس النادي محمد الصادق إلى أن النادي مدرسة رياضية يفخر بها منتسبيه وكل الرياضيين وذلك لما حقق خلال الفترة الأخيرة من نهضة سيما في بنيته التحتية.



وخاطب الصادق المشاركين في اللقاء "أحيي غيرتكم وحبكم وإخلاصكم للنادي ما دفعكم لتفقده والاطمئنان عليه خشية التعثر كما حدث له سابقاً، وأؤكد لكم أن النادي أمانة في أعناقنا وسنكون جميعاً على قدر هذه المسئولية التي حملتمونا إياها".



وأضاف "فخر لنا أننا ضمن طاقم إدارة نادي عملاق تعاقب عليه أعظم رجالات اليمن بدءً بالشهيدين إبراهيم الحمدي ويحيى الظرافي ومرورا بالأستاذ علي الأشول والشيخ محمد المطري والشهيد عبدالعزيز عبد الغني رحمة الله عليهم جميعا".



ولفت نائب رئيس وحدة صنعاء إلى أن المشاركة الواسعة في هذا اللقاء التشاوري سيصب في مصلحة النادي ويضيف طاقة كبيرة في العمل من أجل الارتقاء بالنادي.



كما تحدث عدد من مؤسسي النادي ومنهم أحمد محمد الشبيبي وعلي الصباحي وممثل قدامى اللاعبين قائد الشرجبي، مشيدين بما تحقق للنادي من نهضة خلال تولي أمين جمعان رئاسته.



وأشاروا إلى ما عانوه في عقود ماضية من أجل تأسيس النادي وتوفير أبسط الإمكانيات لفرقه ولاعبيه في مختلف المنافسات بجهود ذاتية متواضعة.. داعين الجميع إلى مؤازرة جهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لاستكمال مشاريع النادي وتحويله إلى مؤسسة رياضية كبرى بعيدا عن الصراعات.

سبـأ [12/سبتمبر/2017]سبـأ