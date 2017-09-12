الرئيس الصماد يعزي في وفاة عضو مركزية الحزب الإشتراكي يحيى طالع بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي يحيى حمود يحيى طالع. الأمم المتحدة: فرار 370 ألفا من الروهينغا منذ نهاية أغسطس المنصرم أعلنت الأمم المتحدة، عن ارتفاع أعداد لاجئي الروهينغا المسلمين الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة ليصل إلى 370 ألفا منذ نهاية أغسطس المنصرم، ما يفوق توقعاتها السابقة. هبوط سعر الذهب الى 1335 دولار للاوقية هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي. المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم أولى تمارينه في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.