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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:39:37م
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مصرع نحو 30 مسلحاً من عناصر (داعش) بينهم 11 انتحاريا بناحية العياضية العراقية
[12/سبتمبر/2017]
بغداد- سبأ:
 أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الثلاثاء، عن مصرع ما لا يقل عن 30 مسلحاً من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بينهم 11 انتحاريا خلال تطهير المناطق المحيطة بناحية العياضية قرب مدينة تلعفر.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث الرسمي باسم العمليات العميد يحيى رسول قوله: إن وحدات الفرقة 15 وبإسناد طيران الجيش أكملت تفتيش وتطهير قرية قصبة الراعي غرب العياضية.. مشيرا إلى أنه تم قتل القيادي في التنظيم محمد مهدي.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي قد أعلن (في وقت سابق) النصر بتحرير تلعفر ومحافظة نينوى من قبضة تنظيم (داعش) بالكامل.

سبأ
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