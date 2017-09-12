[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
دشنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اليوم العمل بمركز الشكاوى والبلاغات على الرقم 189.
وفي التدشين أشار وكيل المصلحة اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم إلى أهمية هذه الخدمة في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحسين أداء منتسبي وزارة الداخلية.
ولفت إلى أن موظفي المصلحة أكثر تعاملا مع المواطنين .. داعيا الجميع إلى الإرتقاء بالأداء بما مع يتناسب والمرحلة الراهنة وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على البطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق.
وأكد اللواء الحاكم أنه سيتم محاسبة من يثبت تجاوزه ومخالفته للنظام واللوائح مهما كان منصبه أو مركزه .. لافتا إلى أن قيادة الوزارة ماضية في تقديم أفضل الخدمات الأمنية وتحقيق مبدأ الأمن في خدمة المجتمع.
حضر التدشين مدير الرقابة والتفتيش بالمصلحة العقيد علي عامر ونائب مدير السجل المدني العقيد يحيى إبراهيم وعدد من نواب مدراء العموم بفروع المصلحة بالأمانة.
سبأ