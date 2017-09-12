[12/سبتمبر/2017]
تونس- سبأ:
أدى الأعضاء الجدد في حكومة الوحدة الوطنية التونسية، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وبحسب وسائل الإعلام التونسية يأتي أداء اليمين الدستورية بعد ساعات من منح مجلس نواب الشعب التونسي برئاسة محمد الناصر الثقة للأعضاء الجدد في حكومة يوسف الشاهد والبالغ عددهم 13 وزيرا بخلاف وكلاء الوزارة, وذلك في جلسة استثنائية للمجلس.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد بعد هذا التعديل من 28 وزيرا و15 وكيل وزارة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أغسطس من العام الماضي 26 وزيرا و14 وكيل وزارة, قبل أن تصبح بعد ذلك مكونة من 25 وزيرا, عقب إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
وتم خلال هذا التعديل استحداث 3 وزارات, هي: وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة, ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
سبأ