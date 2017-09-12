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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:57:28م
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محافظ صنعاء يطلع على التشققات الصخرية بالحيمة الداخلية
[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 اطلع محافظ صنعاء حنين قطينة اليوم على التشققات الصخرية في قرية بيت دوقر بمنطقة بيت المهلهل بمديرية الحيمة الداخلية.

واستمع المحافظ قطينة ومعه وكيلا المحافظة عبدالله السياغي ومحمد الحباري من مدير المديرية راجح راجح إلى إيضاح حول زيادة التشققات الصخرية خلال الفترة الماضية ومخاطرها على عدد من القرى.

ووجه بتشكيل لجنة من الجهات المختصة والمهندسين برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر، للنزول للمنطقة بصورة عاجلة ورفع تقرير عن المعالجات المناسبة تجنبا لحدوث أي كارثة.

رافقه في الزيارة عضو الهيئة الإدارية بمحلي صنعاء حفظ الله اللساني ومدير مكتب المحافظ يحيي العذري.

سبأ
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