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  محلي
مناقشة التحضيرات للعام الدراسي الجديد بالمحويت
[12/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ:
 ناقش لقاء تربوي اليوم التحضيرات الجارية لبدء العام الدراسي 2017 / 2018، والمهام الجاري تنفيذها لتهيئة بدء عملية الدراسة بمختلف المدارس بالمحافظة.

وفي اللقاء الذي ضم رؤساء الشعب ومدراء الادارات بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة، أكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي المسئولية الدستورية والقانونية والمجتمعية المناطة بقطاع التربية والتعليم لضمان توفر التعليم للجميع في كل الظروف دون انقطاع.

وأشار الدكتور الحمزي إلى الجهود المبذولة لتجاوز تحديات العدوان الرامية لإجهاض العملية التعليمية في البلاد وما يتطلب ذلك من جهود وإسهامات فاعلة من الجميع لضمان استمرار عملية التعليم في جميع المدارس.

لافتا إلى المسئولية الملقاة على عاتق قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم لأجل التهيئة المبكرة للعام الدراسي الجديد، ووضع المعالجات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية، والتغلب على التحديات المعيقة لها وفي مقدمتها توقف المرتبات ونقص الكتب المدرسية ومشاكل الازدحام الطلابي.

من جهته، استعرض مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد نسر الانسي مصفوفة الحلول والتدابير لضمان استمرار العملية التعليمية والتربوية والقرارات الصادرة عن اللقاء التشاوري لقيادة وزارة التربية والتعليم والتوصيات الشاملة بشأن تجاوز معوقات العام الدراسي الجديد.

وأكد أهمية ايجاد تدابير مؤسسية ومنهجية بديله لتجاوز الصعوبات المعيقة للتعليم وفي مقدمتها ايجاد حلول تحفيزية للعاملين في المؤسسات التعليمية تعينهم على الاستمرار في تقديم واجباتهم الوظيفية.

كما أكد على أهمية تضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية والمجالس المحلية ومجالس الآباء من أجل التغلب على هذه المشاكل وتنفيذ الخطة التربوية والتعليمية العامة لمدارس المحافظة.

وكان نائب مدير الأمن بالمحافظة العميد عبد القادر الماخذي أكد أهمية استثمار كافة الموارد البشرية والمادية المتاحة من أجل تجاوز كل الصعوبات والمعوقات المعيقة للعملية التعليمية في المحافظة.

حضر اللقاء نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة شرف عبد الرحمن شرف الدين.

سبأ
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