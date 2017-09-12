[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد مدير شئون الضباط بوزارة الداخلية العميد زكريا حسن الشرفي ومدير حقوق الإنسان بالوزارة العميد عبدالسلام المحبشي اليوم السجن المركزي بأمانة العاصمة.
واطلعا على أحوال نزلاء الإصلاحية المركزية من منتسبي وزارة الداخلية الذين عليهم قضايا أثناء أداء الواجب وقضاياهم وأين وصلت في الأجهزة القضائية.
وأكدا إهتمام وزارة الداخلية بقضاياهم والعمل على حلها .. وأشارا إلى أنه سيتم إيصال متطلباتهم واحتياجاتهم وكذا متطلبات واحتياجات الإصلاحية لقيادة الوزارة.
واستمع مديرا شئون الضباط وحقوق الإنسان من مدير السجن العميد عبدالفتاح الديلمي إلى إيضاح حول الأوضاع بالسجن وأنواع القضايا.
وتفقدا المركز الصحي بالسجن والخدمات الصحية التي يقدمها وكذا التجهيزات الجاري تنفيذها في مجال تطوير الخدمات الصحية، واستمع إلى شرح من قبل وكيل نيابة السجن المركزي عن طبيعة قضايا نزلاء الإصلاحية.
حضر الزيارة نائب مدير السجن المركزي العقيد عادل رزق البدري.
سبأ