عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تندد بقرار الأمم المتحدة وتتوعد واشنطن بيونج يانج - سبأ:

دانت كوريا الشمالية قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات إضافية ضدها.



وقالت قناة (واي تي إن) ومقرها كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن هان تاي سونغ، سفير كوريا الشمالية لدى مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، أعلن أن بلاده تدين القرار.



كما حذر سفير الولايات المتحدة من أن "أذى كبيرا جدا" يمكن أن يصيبها كونها الدولة صاحبة المبادرة في هذه الخطوة.



وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى مشروع قرار يوسع العقوبات ضد كوريا الشمالية، على خلفية تنفيذها تجربة لقنبلة هيدروجينية في 3 سبتمبر الجاري.



وصوّت جميع أعضاء المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، على إقرار هذه الوثيقة.



ويقضي القرار، الذي حمل الرقم 2375، بفرض قيود على توريد المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية، كما ينص على أن الحد الأقصى من النفط الخام المصدر إلى البلاد يجب ألا يتجاوز معدل صادراته خلال الأشهر الـ12 الماضية.

سبأ [12/سبتمبر/2017]سبأ