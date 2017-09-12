[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الإعلام أحمد حامد ضم قيادات المؤسسات الإعلامية، الجوانب المتصلة بالتغطية الإعلامية لإحتفالات بلادنا بأعياد الثورة .
واستعرض الإجتماع الذي حضره نائب وزير الإعلام هاشم شرف الدين، الترتيبات المتعلقة بالتغطية الإعلامية للإحتفال بالعيد الثالث لثورة ٢١ سبتمبر والذكرى الـ ٥٥ لثورة السّادس والعشرين من سبتمبر، وإبرازها في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأكد الإجتماع أهمية تضافر جهود جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية لمواكبة الإحتفالات بهاتين المناسبتين الوطنيتين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر .
وتطرق الإجتماع إلى سير الأداء الإعلامي خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل، ومقترحات تحسين مستوى الأداء .
سبأ