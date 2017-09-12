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كاتالونيا ترفض نشر قانون حظر الاستفتاء حول استقلالها عن إسبانيا
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كاتالونيا ترفض نشر قانون حظر الاستفتاء حول استقلالها عن إسبانيا
[12/سبتمبر/2017]
برشلونة - سبأ:
 رفضت الحكومة الكاتالونية تنفيذ مطلب المحكمة الدستورية الإسبانية بشأن ضرورة نشر القانون الخاص بحظر إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم في الجريدة الرسمية في كاتالونيا.

وذكرت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، أن نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا هو أحد المطالب التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية الإسبانية الخميس الماضي، بعد أن تبنى برلمان كاتالونيا قانونا حول إجراء استفتاء بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا في 1 أكتوبر المقبل.

وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أعلنت يوم الخميس عن ملاحقات قضائية بحق قادة إقليم كاتالونيا إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير.. مضيفة أنها ستأمر بمصادرة معدات انتخابية جهزت للاستفتاء.

سبأ
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