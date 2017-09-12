[12/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
ناقش لقاء تربوي موسع اليوم بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح الترتيبات الجارية للتحضير للعام الدراسي الجديد 2017 – 2018 .
وأستعرض اللقاء بحضور مدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي ونوابه ورؤساء الشعب ومدراء المراكز التعليمية ومدراء الإدارات الأعمال الجارية للتحضير للعام الدراسي الجديد في مختلف مدارس المحافظة.
وتطرق الغزالي إلى الأعمال التي قام بها المكتب لاستكمال إجراءات صرف البطاقة السلعية لكافة الكادر التربوي والتعليمي والتي سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأقر اللقاء عدد من الإجراءات اللازمة لاستكمال التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في الـ30 من شهر سبتمبر الجاري بحسب خطة وزارة التربية والتعليم.
وفي اللقاء ثمن المحافظ صلاح جهود كافة التربويين والعاملين في حقل التعليم رغم الصعوبات والمعوقات التي تعترضها جراء العدوان والحصار.. مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود والصمود لإنجاح العام الدراسي الجديد.
وأكد محافظ اب على أن التعليم قضية مجتمعية تهم الجميع ويجب أن يعمل الجميع على إنجاحها وتنفيذ العام الدراسي الجديد بالشكل المطلوب.
مبدياً استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية لدعم العملية التعليمة وتوفير متطلباتها في ضوء الإمكانيات المتاحة وبما يحقق الغايات المنشودة في تجاوز كافة الإشكاليات والمعوقات التي تعترضها.
سبأ