[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع وزير الصحة العامة الدكتور محمد سالم بن حفيظ، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارتين خاصة في مجال مكافحة وباء الكوليرا.
واستعرض اللقاء الجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية التابعة للوزارتين المنتشرة في عموم المحافظات والمعنية بتتبع وباء الكوليرا والقضاء عليه.
وحث الوزيران كافة الفرق العاملة في الميدان على بذل مزيد من الجهود والإستشعار بمسؤلية هذا العمل الإنساني .
ودعا المهندس الوزير والدكتور بن حفيظ السلطات المحلية بالمحافظات إلى التعاون مع الفرق وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير أعمالها بما يمكنها من أداء مهامها في مكافحة هذا الوباء.
حضر اللقاء وكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ووكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي ورئيس هيئة الأدوية الدكتور محمد المداني.
سبأ