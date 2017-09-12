الرئيس الصماد يعزي في وفاة عضو مركزية الحزب الإشتراكي يحيى طالع بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي يحيى حمود يحيى طالع. الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى. هبوط سعر الذهب الى 1335 دولار للاوقية هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي. المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم أولى تمارينه في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.