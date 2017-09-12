ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:19:21م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة عضو مركزية الحزب الإشتراكي يحيى طالع
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي يحيى حمود يحيى طالع.
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى.
هبوط سعر الذهب الى 1335 دولار للاوقية
هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.
المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم أولى تمارينه في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
ندوة بصنعاء بعنوان "ثورة 21 سبتمبر مشروع وطن"
كوريا الشمالية تندد بقرار الأمم المتحدة وتتوعد واشنطن
إجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الترتيبات لتغطية الإحتفالات بأعياد الثورة
كاتالونيا ترفض نشر قانون حظر الاستفتاء حول استقلالها عن إسبانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزيرا المياه والصحة يناقشان جوانب التعاون في مجال مكافحة الكوليرا
[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع وزير الصحة العامة الدكتور محمد سالم بن حفيظ، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارتين خاصة في مجال مكافحة وباء الكوليرا.

واستعرض اللقاء الجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية التابعة للوزارتين المنتشرة في عموم المحافظات والمعنية بتتبع وباء الكوليرا والقضاء عليه.

وحث الوزيران كافة الفرق العاملة في الميدان على بذل مزيد من الجهود والإستشعار بمسؤلية هذا العمل الإنساني .

ودعا المهندس الوزير والدكتور بن حفيظ السلطات المحلية بالمحافظات إلى التعاون مع الفرق وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير أعمالها بما يمكنها من أداء مهامها في مكافحة هذا الوباء.

حضر اللقاء وكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ووكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي ورئيس هيئة الأدوية الدكتور محمد المداني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
ندوة بصنعاء بعنوان "ثورة 21 سبتمبر مشروع وطن"
إجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الترتيبات لتغطية الإحتفالات بأعياد الثورة
مناقشة التحضيرات للعام الدراسي الجديد بمحافظة إب
الرئيس الصماد يعزي في وفاة عضو مركزية الحزب الإشتراكي يحيى طالع
وزير التخطيط يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تدشين حملة كلورة المياه بعدد من مديريات عمران
وزير المياه يناقش مع الصليب الأحمر جوانب التعاون في مجال المياه
المفتش العام: إنشاء مركز الشكاوى يعكس رغبة حقيقية لإصلاح مسار العملية الأمنية
وزارة التربية تستنكر استهداف العملية التعليمية وتشيد بصمود الكادر التربوي
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في جبل صلب بمأرب بالكاتيوشا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
[11/سبتمبر/2017]
ناطق الصحة: النظام الصحي على وشك الانهيار بعد مرور 900 يوم على العدوان
[11/سبتمبر/2017]
مفوض حقوق الإنسان يؤكد الحاجة لتحقيق دولي في الحرب على اليمن
[11/سبتمبر/2017]
إحصائية 900 يوم من العدوان: أكثر من 34 ألف شهيد وجريح وتدمير وتضرر 406 آلاف منزل
[11/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by