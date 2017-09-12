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وزير التخطيط يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
[12/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر " اليكسندر فت " والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولی واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن .. منوها بإستمرار هذه الجهود في الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جهته أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حرص اللجنة على مواصلة التعاون مع الحكومة .. منوها بالتسهيلات المقدمة لتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بمهامها ذات الطابع الإنساني في اليمن.
حضر اللقاء مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولی خالد جابر عفيف ونائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كارلوس مورزاني.
سبأ