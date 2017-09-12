ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:19:21م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة عضو مركزية الحزب الإشتراكي يحيى طالع
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي يحيى حمود يحيى طالع.
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى.
هبوط سعر الذهب الى 1335 دولار للاوقية
هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.
المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم أولى تمارينه في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
ندوة بصنعاء بعنوان "ثورة 21 سبتمبر مشروع وطن"
كوريا الشمالية تندد بقرار الأمم المتحدة وتتوعد واشنطن
إجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الترتيبات لتغطية الإحتفالات بأعياد الثورة
كاتالونيا ترفض نشر قانون حظر الاستفتاء حول استقلالها عن إسبانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين حملة كلورة المياه بعدد من مديريات عمران
[12/سبتمبر/2017]
عمران - سبأ:
 دشن محافظ عمران الدكتور فيصل صغير جعمان، وأمين عام محلي المحافظة صالح زمام المخلوس اليوم حملة كلورة خزانات المياه والتوعية والتثقيف الصحي المجتمعي بمدينة عمران ومديريتي حبور ظليمة والقفلة.

وفي التدشين، أكد جعمان أهمية الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بوباء الكوليرا والحد من انتشاره .. مشيرا إلى ضرورة تعقيم وتطهير خزانات مياه الشرب، وتعزيز دور المجتمع في المساهمة الفاعلة بمكافحة الكوليرا.

وشدد المحافظ على أهمية إنجاح الحملة للحد من انتشار الوباء .. مشيداً في الوقت ذاته بدور مؤسسة بناء للتنمية في المساهمة في تنفيذ أنشطة الحملة خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي والحصار الظالم على الشعب اليمني.

وأوضح مدير عام مؤسسة بناء للتنمية الدكتور مثقال القحوم أن أنشطة الحملة تضم 135 فريقا في مجالات كلورة المياه والتوعية والتثقيف الصحي بمخاطر وباء الكوليرا.. مبيناً أن الحملة تستهدف أكثر من أربعون الف أسرة على مدى 45 يوما في المديريات الثلاث.

من جانبهما، أشار مدير مكتب المياه والبيئة بعمران المهندس عبد الرحمن المعلمي ونائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه المهندس عبد الملك الذيباني إلى أهمية تعقيم مياه الشرب قبل أن تصل للمستهلك .. ودعيا مدراء المديريات والمكاتب المعنية بالمناطق المستهدفة إلى التعاون مع الفرق التوعوية بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة.

حضر تدشين الحملة التي تدعمها منظمة اليونيسيف وتنفذها مؤسسة بناء للتنمية وبإشراف المؤسسة المحلية للمياه، مدير عام مديرية عمران العقيد مطهر الدرة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
ندوة بصنعاء بعنوان "ثورة 21 سبتمبر مشروع وطن"
إجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الترتيبات لتغطية الإحتفالات بأعياد الثورة
مناقشة التحضيرات للعام الدراسي الجديد بمحافظة إب
وزيرا المياه والصحة يناقشان جوانب التعاون في مجال مكافحة الكوليرا
الرئيس الصماد يعزي في وفاة عضو مركزية الحزب الإشتراكي يحيى طالع
وزير التخطيط يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وزير المياه يناقش مع الصليب الأحمر جوانب التعاون في مجال المياه
المفتش العام: إنشاء مركز الشكاوى يعكس رغبة حقيقية لإصلاح مسار العملية الأمنية
وزارة التربية تستنكر استهداف العملية التعليمية وتشيد بصمود الكادر التربوي
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في جبل صلب بمأرب بالكاتيوشا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
[11/سبتمبر/2017]
ناطق الصحة: النظام الصحي على وشك الانهيار بعد مرور 900 يوم على العدوان
[11/سبتمبر/2017]
مفوض حقوق الإنسان يؤكد الحاجة لتحقيق دولي في الحرب على اليمن
[11/سبتمبر/2017]
إحصائية 900 يوم من العدوان: أكثر من 34 ألف شهيد وجريح وتدمير وتضرر 406 آلاف منزل
[11/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by