محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة كلورة المياه بعدد من مديريات عمران عمران - سبأ:

دشن محافظ عمران الدكتور فيصل صغير جعمان، وأمين عام محلي المحافظة صالح زمام المخلوس اليوم حملة كلورة خزانات المياه والتوعية والتثقيف الصحي المجتمعي بمدينة عمران ومديريتي حبور ظليمة والقفلة.



وفي التدشين، أكد جعمان أهمية الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بوباء الكوليرا والحد من انتشاره .. مشيرا إلى ضرورة تعقيم وتطهير خزانات مياه الشرب، وتعزيز دور المجتمع في المساهمة الفاعلة بمكافحة الكوليرا.



وشدد المحافظ على أهمية إنجاح الحملة للحد من انتشار الوباء .. مشيداً في الوقت ذاته بدور مؤسسة بناء للتنمية في المساهمة في تنفيذ أنشطة الحملة خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي والحصار الظالم على الشعب اليمني.



وأوضح مدير عام مؤسسة بناء للتنمية الدكتور مثقال القحوم أن أنشطة الحملة تضم 135 فريقا في مجالات كلورة المياه والتوعية والتثقيف الصحي بمخاطر وباء الكوليرا.. مبيناً أن الحملة تستهدف أكثر من أربعون الف أسرة على مدى 45 يوما في المديريات الثلاث.



من جانبهما، أشار مدير مكتب المياه والبيئة بعمران المهندس عبد الرحمن المعلمي ونائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه المهندس عبد الملك الذيباني إلى أهمية تعقيم مياه الشرب قبل أن تصل للمستهلك .. ودعيا مدراء المديريات والمكاتب المعنية بالمناطق المستهدفة إلى التعاون مع الفرق التوعوية بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة.



حضر تدشين الحملة التي تدعمها منظمة اليونيسيف وتنفذها مؤسسة بناء للتنمية وبإشراف المؤسسة المحلية للمياه، مدير عام مديرية عمران العقيد مطهر الدرة.

سبأ [12/سبتمبر/2017]سبأ