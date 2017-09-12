ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:39:00م
الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم على قوى العدوان في مختلف الجبهات
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصاراتهم على قوى العدوان ومرتزقتهم ودك مواقعهم وتحصيناتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى.
هبوط سعر الذهب الى 1335 دولار للاوقية
هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.
المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم أولى تمارينه في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وزير المياه يناقش مع الصليب الأحمر جوانب التعاون في مجال المياه
المفتش العام: إنشاء مركز الشكاوى يعكس رغبة حقيقية لإصلاح مسار العملية الأمنية
وزارة التربية تستنكر استهداف العملية التعليمية وتشيد بصمود الكادر التربوي
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في جبل صلب بمأرب بالكاتيوشا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير المياه يناقش مع الصليب الأحمر جوانب التعاون في مجال المياه
[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم بصنعاء منسق قسم المياه والإسكان للجنة الدولية للصليب الأحمر ببير إيف ونائبة منسق قسم المياه إنتونيلا فيولا، جوانب التعاون بين الوزارة والصليب الأحمر في مجال المياه والصرف والصحي .

وتطرق اللقاء إلى المواضيع المتصلة بتدخلات الصليب الأحمر خلال المرحلة الماضية في إعادة تشغيل وتأهيل عدد من مشاريع المياه، وكذا مقترحات العمل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في رفع مستوى التدخلات بالشكل المطلوب.

وأكد اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب في مجال مكافحة وباء الكوليرا .

وأكد وزير المياه والبيئة أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل مزيد من الجهود والتعاون بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وخاصة أن الوزارة بصدد إعداد برنامج لتفعيل جوانب التعاون القائم مع المنظمات المانحة بما يصب في دعم مشاريع المياه في اليمن.

حضر اللقاء وكيل أول الوزارة عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
المفتش العام: إنشاء مركز الشكاوى يعكس رغبة حقيقية لإصلاح مسار العملية الأمنية
وزارة التربية تستنكر استهداف العملية التعليمية وتشيد بصمود الكادر التربوي
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في جبل صلب بمأرب بالكاتيوشا
قصف مدفعي يستهدف تجمعاً للمرتزقة في خب والشعف بالجوف
قصف مدفعي يدك موقعي المعنق والكرسي بجيزان
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في موزع بتعز
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية سحار في صعدة
الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم على قوى العدوان في مختلف الجبهات
إحراق مخزن أسلحة وكسر محاولة تقدم لمرتزقة العدوان بلحج
هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تستقبل أكثر من ألفي حالة خلال إجازة عيد الأضحى
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
[11/سبتمبر/2017]
ناطق الصحة: النظام الصحي على وشك الانهيار بعد مرور 900 يوم على العدوان
[11/سبتمبر/2017]
مفوض حقوق الإنسان يؤكد الحاجة لتحقيق دولي في الحرب على اليمن
[11/سبتمبر/2017]
إحصائية 900 يوم من العدوان: أكثر من 34 ألف شهيد وجريح وتدمير وتضرر 406 آلاف منزل
[11/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by