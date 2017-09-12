[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم بصنعاء منسق قسم المياه والإسكان للجنة الدولية للصليب الأحمر ببير إيف ونائبة منسق قسم المياه إنتونيلا فيولا، جوانب التعاون بين الوزارة والصليب الأحمر في مجال المياه والصرف والصحي .
وتطرق اللقاء إلى المواضيع المتصلة بتدخلات الصليب الأحمر خلال المرحلة الماضية في إعادة تشغيل وتأهيل عدد من مشاريع المياه، وكذا مقترحات العمل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في رفع مستوى التدخلات بالشكل المطلوب.
وأكد اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب في مجال مكافحة وباء الكوليرا .
وأكد وزير المياه والبيئة أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل مزيد من الجهود والتعاون بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وخاصة أن الوزارة بصدد إعداد برنامج لتفعيل جوانب التعاون القائم مع المنظمات المانحة بما يصب في دعم مشاريع المياه في اليمن.
حضر اللقاء وكيل أول الوزارة عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
سبأ