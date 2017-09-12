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المفتش العام: إنشاء مركز الشكاوى يعكس رغبة حقيقية لإصلاح مسار العملية الأمنية
[12/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد أن إنشاء مركز الشكاوى والبلاغات 189 يعكس رغبة حقيقية لإصلاح مسار العملية الأمنية .. مشيدا بتفاعل رجال الأمن مع المركز.

وأكد المفتش العام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تفاعل رجال الأمن يجسد وعيهم وإدراكهم لأهمية هذه الخدمة التي تسهم في تعزيز مستوى الأداء الأمني والعلاقة بين رجل الأمن والمجتمع.

وأشار إلى إن إدارات الأمن بالمحافظات عقدت عقب تدشين عمل المركز 189 إجتماعات لمنتسبيها لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل مركز الشكاوى والبلاغات بإعتباره حاجة ملحة لتصحيح مسار العملية الأمنية وكذا مسار علاقة أجهزة الشرطة بالمواطن وخاصة في ظل الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار.

وأوضح أن مركز الشكاوى والبلاغات 189 الذي تم تدشينه نهاية الأسبوع الماضي سيؤسس لعلاقة بين أجهزة الأمن والمواطن الذي يستطيع من خلال هذه الخدمة أن يمارس نوعاً من الرقابة الشعبية على عمل أجهزة الأمن.

كما أكد المفتش العام بوزارة الداخلية أن مركز الشكاوى والبلاغات لن يهمل أي شكوى أو بلاغ أو تظلم يصل إليه من المواطنين وأنه سيتعامل بمسؤولية مع كل يرد إليه .

سبأ
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