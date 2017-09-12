المحكمة العليا في الولايات المتحدة تبقي على نفاذ مرسوم الهجرة الصارم [12/سبتمبر/2017] واشنطن-سبأ:

أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين على نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال حوالي 24 الف لاجىء تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.



ووافق القضاة في أعلى محكمة في البلاد على طلب الادارة الاميركية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الاسبوع الماضي وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض.



ويرجئ القرار الجديد النظر في الطعون الاخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول ، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 اكتوبر المقبل.



لكن المحكمة العليا تركت الباب مفتوحا لمعارضي الحظر من أجل تقديم طعونهم بحلول ظهر اليوم الثلاثاء، ما يمهد الطريق مجددا أمام صدور قرار معاكس لوضع اللاجئين المحتملين.

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