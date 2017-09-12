هيلي: كوريا الشمالية لم تتجاوز بعد نقطة اللاعودة [12/سبتمبر/2017] الأمم المتحدة-سبأ:

قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع كوريا الشمالية وإن بيونغ يانغ ”لم تتجاوز بعد نقطة اللاعودة“.



وقالت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين بعدما تبنى بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب سادس تجاربها النووية ”إذا وافقت على وقف برنامجها النووي فيمكنها استرداد مستقبلها. إذا أثبتت أن بوسعها العيش في سلام فسوف يعيش العالم في سلام معها“.



وأضافت هيلي ”قرار اليوم ما كان له أن يصدر لولا العلاقة القوية التي تطورت بين الرئيس (دونالد) ترامب والرئيس الصيني شي (جين بينغ)“.

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