Ciblage de rassemblements de mercenaires de l'agression au district de Souwah [12/سبتمبر/2017]

MARIB, 12 Sep. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardé de rassemblements de mercenaires à l'Est de district de Sourwah et la vallée de Namlah au gouvernorat de Marib.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force de l'artillerie a ciblée de rassemblements de mercenaires dans le sommet d'Al-Matar au district de Sourwah, faisant de morts et de blessés parmi leurs rangs.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires dans la zone de la vallée de Namlah, faisant de pertes parmi leurs rangs.



AM



SABA