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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:11:31ص
الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم على قوى العدوان في مختلف الجبهات
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصاراتهم على قوى العدوان ومرتزقتهم ودك مواقعهم وتحصيناتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .
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الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم على قوى العدوان في مختلف الجبهات
[12/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصاراتهم على قوى العدوان ومرتزقتهم ودك مواقعهم وتحصيناتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على

موقعي ذو رعين والشبكة في نجران حققت إصابات مباشرة،واستهدفت صلية كاتيوشا تجمعات المرتزقة وآلياتهم في ذورعين.

في جيزان استهدف قصف مدفعي تجمعات جنود سعوديين في بوابة الطوال،فيما دكت المدفعية رقابة الزج والمواقع المجاورة وتجمعات للجنود السعوديين قبالة منطقة مجازة في عسير.

فيما أعلنت الأمارات سقوط إحدى طائراتها خلال مشاركتها في العدوان على اليمن نتيجة خلل فني ومصرع الملازم ثاني طيار سلطان محمد علي النقبي والرقيب أول ناصر غريب المزروعي .

وأوضح المصدر استهداف تجمعات المرتزقة في تبة السمين بمديرية ذباب في محافظة تعز بعدد من قذائف المدفعية وضربت المدفعية تجمعات آخرى وآليات جنوب معسكر خالد،وتم إعطاب طقم للمرتزقة في قرية الزيدية بالوازعية وقنص أثنين آخرين في بير باشا .

وحسب المصدر لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون إثر استهداف مواقعهم في وادي نملة بمديرية نهم ،فيما نفذ أبطال الجيش و اللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة جنوب القرن بالمديرية نفسها .

وأشار المصدر إلى قنص عشرة من المرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات آخرى في تبة المطار بالمديرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ووفقا للمصدر استهدفت عدد من صواريخ الكاتيوشا تجمع أفراد وآليات للمرتزقة في مجمع الحزم بمحافظة الجوف، فيما ضربت المدفعية مواقعهم أسفل العقبة بمديرية خب والشعف.

وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمع للمرتزقة وآلياتهم في كهبوب بمحافظة لحج بعدد من قذائف المدفعية ، كما استهدف قصف آخر تجمعات لهم شمال صحراء ميدي .
سبأ
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