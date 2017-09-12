آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل وسط إطلاق نار شرق خان يونس [12/سبتمبر/2017] خان يونس-سبأ:

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار وتجريف.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية ، بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات انطلقت من موقع "كيسوفيم" العسكري الجاثم على الشريط الحدودي شمال شرق خان يونس، وتوغلت لمسافة تزيد عن100 متر في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة.







وأشارت المصادر نفسها إلى أن عملية التوغل تترافق مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وتقوم الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار في المكان.



وتتعمد آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

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