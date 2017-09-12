هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تستقبل أكثر من ألفي حالة خلال إجازة عيد الأضحى [12/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:

استقبلت هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة ألفين و 767 حالة مرضية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.







وأوضحت إحصائية صادرة عن الهيئة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أن مركز الطوارئ العامة استقبل 738 حالة ، و مركز إسعاف الأطفال ألفاً و 575 حالة .







وأشارت الإحصائية إلى أن مركز الطوارئ التوليدية استقبل خلال الفترة نفسها 229 حالة منها 118 ولادة طبيعية و100 عملية قيصرية وأربع عمليات أخرى و سبع عمليات تصفية.







وذكرت الإحصائية أن حالات الرقود في الهيئة بلغت 192 حالة ، فيما استقبل



مركز الحروق ست حالات منها ثلاث نساء وطفلين ورجل واحد ، كما أجريت 27 عملية جراحية متنوعة.

سبأ