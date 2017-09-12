السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 63 شخصا [12/سبتمبر/2017] اسطنبول-سبأ:

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 63 شخصا في إطار حملة الاعتقالات التي تشنها ضمن تحقيقات بشأن الانقلاب الذي جرى في تركيا العام الماضي.



وقالت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء إن السلطات التركية أصدرت مذكرات اعتقال جديدة تطال 63 شخصا بينهم موظفون سابقون من وكالة الاستخبارات الوطنية بذريعة علاقتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب.



وذكرت الوكالة أن الشرطة التركية بدأت عملية في 21 إقليما تركيا.



واعتقل أكثر من 50 ألف شخص لحين المحاكمة بسبب روابط مزعومة بحركة كولن وأقيل نحو 150 ألفا أو صدرت أوامر بإيقافهم عن العمل في القطاعين العام والخاص لنفس السبب.

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