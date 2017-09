Meurtre et blessure de mercenaires de l'agression au district de Sourwah [12/سبتمبر/2017]

MARIB, 12 Sep. (SABA)-Dix mercenaires de l'agression ont été tués et blessés dans des opérations exécutées par l'armée et les forces populaires au district de Sourwah.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces populaires ont tué 10 mercenaires aux diverses zones au cours de derniers heures au district de Sourwah.



