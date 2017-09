Taiz: Ciblage de rassemblements de mercenaires [12/سبتمبر/2017]

TAIZ, 12 Sep. (SABA)-L'armée et les forces populaires ont ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne et un véhicule militaire y appartenant au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé rassemblements de mercenaires au sommet d'Al-Samin au district de Dhoubab, faisant de pertes parmi leurs rangs.

La source a affirmé qu'on a détruit un kit militaire appartenant aux village d'Al-Zidiah au district d'Al-Wazia'aih.



Elle a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancee un raid deux raids contre le district d'Al-Waza'aidh au district de Mouza'a.



