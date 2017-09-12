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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:11:31ص
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طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح محافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين واحتراق سيارة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن أربع غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف في صعدة و غارتين على جبل يام بمديرية نهم في محافظة صنعاء .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز و ست غارات على منطقة فج حرض و 15 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .
سبأ
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