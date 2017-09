Attaque contre le site de mercenaires contre de sites de mercenaires [12/سبتمبر/2017]

MARIB, 12 Sep. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont ciblé de sites de mercenaires de l'agression aux parties de l'Est du district de Nihm.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'opération de l'attaque contre le site de mercenaires au Sud de Mont d'Al-Qarn, en leur infligeant de pertes humaines et matérielles.



La source a ajouté la saisie d'armes et de véhicules militaires après la fuite de mercenaires.



