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دك تجمعات للجيش السعودي وآلياتهم بجيزان وعسير ونجران
[11/سبتمبر/2017]
جيزان - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته وآلياتهم بجيزان ونجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات جنود سعوديين في بوابة الطوال بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي دك رقابة الزج والمواقع المجاورة وتجمعات للجنود السعوديين قبالة منطقة مجازة بعسير.

وأكد المصدر أن القوة الصاروخية اطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة وآلياتهم العسكرية في ذو رعين بنجران محققة إصابات مباشرة.

سبـأ
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